Maxitamponamento sull’A20 Messina-Palermo: 80 mezzi coinvolti, nessun ferito grave

Palermo - Unha interessato l’autostradail 17 marzo, coinvolgendo circa, tra auto, furgoni e mezzi pesanti, all’interno dellanella corsia in direzione Palermo, tranel Messinese.

Fortunatamente, non risultano feriti gravi. La tratta autostradale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, che ha reso il fondo estremamente scivoloso e pericoloso, come comunicato dal consorzio autostrada.

I vigili del fuoco di Messina hanno diffuso diverse foto dell’incidente, documentando l’ampiezza del tamponamento e le difficoltà di gestione del traffico nell’area. Le autorità stanno procedendo alla rimozione dei mezzi e al ripristino della viabilità, oltre ad accertare la dinamica dell’evento.