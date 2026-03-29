Incidente a Milano: Porsche Spyder si schianta contro auto in sosta, feriti tre giovani

Milano - Attimi di paura questa mattina, domenica 29 marzo, a Milano, in centro città, poco prima delle sei, quando una lussuosa Porsche Spyder ha perso il controllo e si è schiantata contro diverse auto parcheggiate lungo viale di Porta Vercellina. La dinamica dell’incidente lascia pensare che la velocità sostenuta possa essere stata la causa principale della carambola.

Alla guida dell’auto un giovane di 21 anni, ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, dove è stato operato nella mattinata. Secondo quanto riferito, è arrivato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Due ragazze, di 19 e 20 anni, che viaggiavano con lui, hanno riportato contusioni ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sono state trasportate rispettivamente al pronto soccorso del San Carlo e del Fatebenefratelli.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, che sta effettuando gli accertamenti, il giovane stava percorrendo la curva subito dopo piazzale Aquileia, all’altezza dell’incrocio con via Matteo Bandello, provenendo da viale Papiniano vicino al carcere di San Vittore. Qui la Porsche, targa tedesca, avrebbe perso aderenza, colpendo prima il cordolo di destra e poi quattro auto parcheggiate lungo la carreggiata.

L’auto ha infine terminato la sua corsa nel parterre alberato di viale di Porta Vercellina. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e verificando la dinamica completa dell’incidente.