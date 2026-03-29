GP Giappone, trionfo di Kimi Antonelli: secondo successo consecutivo e leadership mondiale

Grande impresa di Andrea Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo la vittoria di due settimane fa in Cina.

Il pilota italiano della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, partito dalla pole position, ha gestito una gara complessa diventando il nuovo leader della classifica iridata. Sul podio hanno chiuso anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, terzo con la Ferrari.

Antonelli primo in classifica: record storico

Con questo risultato, Antonelli diventa il primo pilota sotto i 20 anni a guidare la classifica del mondiale di Formula 1, con nove punti di vantaggio su George Russell, oggi fuori dal podio.

Quinta posizione per Lando Norris, seguito da Lewis Hamilton con la Ferrari. Settimo Pierre Gasly con Alpine, davanti a Max Verstappen, ottavo. Chiudono la zona punti Liam Lawson ed Esteban Ocon.

Gara segnata da incidenti e safety car

La corsa è stata condizionata dal ritiro di Lance Stroll e dal violento incidente di Oliver Bearman, finito a muro dopo 22 giri. L’episodio ha provocato l’ingresso della safety car e rimescolato le strategie di gara.

Alla ripartenza, Antonelli ha sfruttato al meglio la fase decisiva, portandosi al comando e consolidando la sua vittoria fino alla bandiera a scacchi.