Forza Italia cambia capogruppo al Senato: Gasparri lascia, Stefania Craxi prende il posto

Roma -L’onda lunga della sconfitta al referendum sulla giustizia travolge anche Forza Italia. Dopo le dimissioni del sottosegretario Delmastro, del capo di gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Daniela Santanchè, giovedì si registra un nuovo avvicendamento all’interno del partito: Maurizio Gasparri ha lasciato il ruolo di capogruppo al Senato, dopo la lettera firmata da 14 senatori su 20 che ne chiedeva le dimissioni.

Gasparri, parlamentare da nove legislature, passato dal 1992 dal Msi ad An, poi al Pdl e infine a Forza Italia, cede il testimone a Stefania Craxi. La scelta, benedetta da Marina Berlusconi, ha ricevuto l’apprezzamento della presidente Fininvest, che sottolinea di aver spinto “da tempo per l’apertura della classe dirigente azzurra”, pur confermando la stima e il sostegno nei confronti del segretario Antonio Tajani.

Meloni prende l’interim del Turismo e rilancia il governo

Sempre giovedì, la premier Giorgia Meloni ha ottenuto l’interim del Ministero del Turismo dopo le dimissioni di Santanchè, sentendo anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un cambio definitivo al dicastero potrebbe avvenire a breve.

A Palazzo Chigi si procede con analisi e valutazioni post-referendum, mentre la premier cerca di rilanciare l’azione di governo. Tra le priorità di Fratelli d’Italia resta la riforma della legge elettorale, il cui percorso riprenderà martedì prossimo in Parlamento.