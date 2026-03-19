Belgioioso, tenta di pagare con carta rubata: denunciato 38enne

– Un uomo di 38 anni è stato denunciato per, dopo aver tentato di pagare una consumazione in un bar con una carta sottratta la sera precedente a

L’episodio è avvenuto martedì 17 marzo, quando i carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo, sono intervenuti presso un bar di Belgioioso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato di saldare la consumazione con la carta rubata.

Approfondendo il controllo, i militari hanno perquisito il veicolo parcheggiato nelle vicinanze, rinvenendo altra refurtiva riconducibile a un furto precedente a Pavia. Tra gli oggetti sequestrati: 9 pacchetti di sigarette e un coltello lungo 37 centimetri, con lama di 17.

Ulteriori accertamenti hanno confermato che le sigarette erano state acquistate a Bornasco utilizzando la stessa carta rubata. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il 38enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pavia.