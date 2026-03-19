Misano Adriatico – “Vanitosa”, il sabato elegante del Byblos tra ristorazione e spettacolo

Cena, musica live e intrattenimento: il format del Byblos Club trasforma il sabato sera in un’esperienza tra convivialità e nightlife di qualità

Eleganza, socialità e intrattenimento si incontrano sulle colline di Misano Adriatico con “Vanitosa”, il format firmato Byblos Club che ridefinisce il concetto di sabato sera. Un appuntamento pensato per un pubblico adulto, capace di unire ristorazione di qualità, spettacolo e musica live in un’unica esperienza immersiva.

Dopo il successo delle prime edizioni, il format torna sabato 28 marzo, confermando il ruolo del locale come punto di riferimento della nightlife romagnola.

Un format tra cena e spettacolo

“Vanitosa” nasce con l’obiettivo di offrire una serata curata in ogni dettaglio, rivolta in particolare a un pubblico femminile tra i 30 e i 55 anni, ma capace di coinvolgere una platea più ampia. Il nome richiama il desiderio di prendersi cura di sé, vivere la serata con leggerezza e valorizzare l’aspetto estetico e relazionale dell’uscita.

La formula si sviluppa in più momenti, a partire dalla cena servita ai tavoli. Il menù propone piatti di carne e pesce, con attenzione sia alla qualità gastronomica sia alla presentazione, in linea con l’identità elegante del locale.

Durante il servizio, la musica dal vivo accompagna l’esperienza, creando un dialogo diretto tra palco e pubblico attraverso un repertorio che spazia dai classici italiani alle hit internazionali.

Dal dinner show alla notte

Con il passare delle ore, la serata evolve. L’atmosfera più raccolta della cena lascia spazio a un dinner show dinamico, in cui canto e performance si fondono con la partecipazione del pubblico.

Progressivamente, l’evento si trasforma in una vera e propria notte di festa, con dj set che accompagnano gli ospiti fino a tarda ora, mantenendo però uno stile coerente con l’identità raffinata del format.

«Vanitosa rappresenta l’essenza del Byblos: stile, socialità e divertimento di qualità», sottolineano gli organizzatori. «È una serata in cui ogni dettaglio – dalla mise en place alla musica – è pensato per creare una connessione autentica con il nostro pubblico.»

Il Byblos tra i simboli della Riviera

Situato sulle colline di Misano Monte, il Byblos Club è da anni uno dei locali simbolo della Riviera Romagnola. La sua proposta si distingue per la capacità di unire ristorazione e intrattenimento in un contesto elegante e accogliente, rivolto a chi cerca un’esperienza serale di livello.

La programmazione stagionale alterna dinner show, eventi tematici e serate musicali, consolidando il posizionamento del club nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Con “Vanitosa”, il Byblos rafforza una formula che punta su qualità, estetica e coinvolgimento, offrendo un modello di serata che supera la distinzione tra cena e discoteca. Un’esperienza completa che interpreta in chiave contemporanea il piacere dello stare insieme, tra musica, spettacolo e convivialità.