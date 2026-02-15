Sabotaggi sulla rete Alta Velocità: circolazione ferroviaria in tilt tra Roma, Napoli e Firenze

Roma - Caos sui treni ieri mattina a causa di nuovi atti di sabotaggio sulla rete dell’Alta Velocità, che hanno provocato cancellazioni e ritardi fino a due ore sulle tratte Roma-Napoli e Roma-Firenze. Gli episodi si sono verificati poco prima dell’alba: in particolare sono stati manomessi pozzetti e bruciati cavi lungo la Capitale, in via di Villa Spada e in via di Salone.

Un terzo presunto episodio a Capena, inizialmente sospetto, è risultato poi un guasto tecnico. La polizia ferroviaria e la Digos della Questura di Roma hanno avviato indagini per risalire ai responsabili. Secondo il Gruppo Ferrovie dello Stato, sono stati rilevati “cunicoli scoperchiati contenenti cavi che gestiscono la circolazione ferroviaria e la loro bruciatura”. La circolazione è stata completamente ripristinata entro l’ora di pranzo.

Gli inquirenti sospettano un collegamento con gli atti di sabotaggio avvenuti la settimana scorsa a Bologna e Pesaro, coincidenti con l’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’episodio di Pesaro era stato rivendicato sul blog anarchico La Nemesi, e gli investigatori sospettano che anche i nuovi atti facciano parte di una campagna coordinata.

A seguito dei sabotaggi, la Direzione centrale della polizia di prevenzione ha innalzato il livello di vigilanza lungo la rete ferroviaria, replicando il modello di sicurezza adottato a Lecco dopo precedenti episodi. Sono stati potenziati pattugliamenti lungo i binari e monitorati costantemente i nodi tecnici e le aree isolate, difficili da sorvegliare con telecamere.

Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha definito gli episodi “odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia”, annunciando un incremento dei controlli per individuare i responsabili.

I sabotaggi hanno provocato gravi disagi per i viaggiatori, con ritardi fino a 150 minuti a Bologna e 140 minuti a Milano, oltre a deviazioni di percorso e cancellazioni. L’associazione dei consumatori Codacons ha dichiarato di essere pronta ad avviare azioni legali per chiedere maxi-risarcimenti a favore dei passeggeri colpiti dai disagi, sottolineando l’impatto economico e morale delle interruzioni sulla vita dei cittadini.