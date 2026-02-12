Carovigno, l'Arena 3040 si prepara alla terza edizione del FORIFORI Festival

Energia urbana, live immersivi e identità industriale: il festival punta a consolidarsi come appuntamento di riferimento della scena musicale locale

Il FORIFORI Festival torna con la sua terza edizione e riaccende i riflettori sull’Arena 3040, spazio diventato negli anni simbolo di un progetto culturale capace di crescere e strutturarsi. Dopo due edizioni che hanno registrato un’ampia partecipazione e un riscontro positivo da parte del pubblico, il festival si prepara a un nuovo appuntamento che punta a rafforzarne identità e ambizioni.



Nato come una scommessa tra 3 amici uniti dalla passione per la musica, il FORIFORI Festival ha progressivamente consolidato un format riconoscibile: contaminazione di generi, energia urbana e valorizzazione di una location dal forte carattere post-industriale. La terza edizione rappresenta un passaggio di maturità per un evento che ha saputo intercettare un pubblico trasversale, attento tanto alla qualità musicale quanto all’esperienza complessiva.

L’Arena 3040 si conferma elemento centrale del progetto. Non un semplice spazio all’aperto, ma un’arena capace di creare prossimità tra artisti e spettatori, grazie a un impianto scenografico e acustico che valorizza ogni performance. L’estetica industriale e l’atmosfera immersiva contribuiscono a rendere il FORIFORI Festival un appuntamento distintivo nel panorama degli eventi musicali del territorio.

Per questa edizione è previsto un ulteriore potenziamento dell’area palco e delle scenografie, con performance live pensate per amplificare l’impatto visivo e sonoro. Accanto alla line-up – che sarà svelata nelle prossime settimane – torneranno anche le aree drink con proposte selezionate e spazi dedicati alla creatività emergente, confermando la dimensione multidisciplinare dell’iniziativa.

Il FORIFORI Festival non si limita a proporre musica dal vivo, ma si configura come un momento di aggregazione e condivisione, capace di coniugare cultura urbana e partecipazione collettiva. L’obiettivo dichiarato è superare i risultati delle precedenti edizioni e consolidare il festival come punto di riferimento stabile per la scena musicale locale.

La terza edizione segna dunque un nuovo capitolo per il FORIFORI Festival, che si presenta con una struttura più solida e una visione chiara: trasformare l’Arena 3040 in un’esperienza culturale capace di lasciare il segno.