Milano-Cortina 2026 – Nono giorno di gare: l’Italia brilla con Brignone e Vittozzi

Milano-Cortina - Il nono giorno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si conferma un’autentica giornata d’oro per l’Italia, tra successi individuali e brillanti performance di squadra.Federica Brignone: doppio oro storico nello sci alpinoFederica Brignone continua a scrivere la storia dello sci azzurro. Dopo il trionfo nel SuperG, la campionessa piemontese conquista anche l’oro nel gigante, confermando uno straordinario stato di forma e regalando all’Italia un bis d’oro storico nelle discipline tecniche. La sua gara è stata impeccabile, mostrando precisione e coraggio su una pista tecnica e insidiosa.Lisa Vittozzi domina il biathlonImmensa prestazione anche per Lisa Vittozzi, che si impone nell’inseguimento 10 km di biathlon, portando a casa la medaglia più preziosa. La sua performance è stata caratterizzata da una combinazione perfetta di velocità sugli sci e precisione al poligono, consolidando il momento d’oro della squadra azzurra.Argenti azzurri nello snowboard cross e bronzo nella staffetta di fondoNon mancano altri podi: Lorenzo Sommariva e Michela Moioli conquistano l’argento nello snowboard cross a coppie, dimostrando grande affiatamento e tecnica sopraffina. La staffetta maschile di fondo sorprende tutti, beffando la Finlandia e conquistando un bronzo grazie a una rimonta spettacolare del portabandiera Federico Pellegrino, che regala all’Italia un’altra emozione indimenticabile.Short track donne: semifinale promettenteNello short track, la staffetta femminile azzurra si qualifica per la finale dei 3.000 metri. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiudono la semifinale al secondo posto dietro l’Olanda, mostrando grande determinazione e sinergia.Delusione per Pietro Sighel nei 1.500 metriSfortunato invece Pietro Sighel nei 1.500 metri: coinvolto in una caduta provocata da un contatto tra l’atleta olandese e quello ucraino, il pattinatore italiano non viene riammesso dalla giuria, a differenza dell’avversario, interrompendo così le speranze azzurre in questa gara individuale.Storico successo sudamericanoA chiudere una giornata memorabile, arriva uno storico trionfo nel gigante maschile a Bormio: Lucas Pinheiro Braathen, brasiliano, diventa il primo atleta sudamericano a vincere una gara ai Giochi olimpici invernali, segnando un momento epocale per lo sport continentale.Il nono giorno di Milano-Cortina 2026 resterà negli annali come una giornata ricca di emozioni, medaglie e imprese storiche per l’Italia e per il mondo dello sport internazionale.