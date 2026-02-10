Giorno del Ricordo, Meloni: “Ricordare è fare giustizia e rafforzare la comunità nazionale”

Roma - “Oggi si celebra il, una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di silenzio, oblio e indifferenza. Ricordiamo i martiri dellee la tragedia dell’: centinaia di migliaia di italiani costretti ad abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità”.

Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X, sottolineando come la memoria non sia rancore, ma giustizia, e rappresenti il fondamento di una memoria condivisa che unisce e rafforza la comunità nazionale, tracciando la strada per le generazioni future.

“Abbiamo ricevuto un testimone, e non intendiamo farlo cadere – aggiunge Meloni –. Come dimostra la pluralità di iniziative e celebrazioni promosse dal Governo, anche quest’anno, tra cui il Treno del Ricordo, che da Nord a Sud ripercorrerà idealmente il viaggio di chi ha scelto di essere italiano due volte: per nascita e per scelta”.

La premier conclude: “L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Non è una storia che appartiene a una porzione di confine o ai soli giuliano-dalmati. È una storia che appartiene all’Italia intera, a ciascuno di noi”.