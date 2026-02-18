Pescara, venerdì 20 febbraio incontro 'Minori a Rischio. Adolescenti allo sbaraglio, il predominio di branco giovanile tra alcool e droghe. Responsabilità genitoriale?'



Sala Tinozzi, Provincia di Pescara 20 febbraio 2026, dalle ore 9 alle ore 13





PESCARA - Un incontro di estrema attualità, valore collettivo ed "urgenza sociale" avrà luogo nella Provincia di Pescara per approfondire il delicato tema della fragilità adolescenziale e della responsabilità genitoriale.





Fortemente voluto dalla Medea Odv con il suo presidente, il Dott. Francesco Longobardi, l’incontro di venerdì 20 febbraio si avvale del patrocinio della Provincia di Pescara e della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo con forte sostegno e contributo del Corecom Abruzzo al fine di far luce sugli "adolescenti a metà, con un blackout cognitivo, con totale assenza di ispirazioni valoriali, incapaci di riconoscere la risonanza emotiva dei loro gesti, quasi sempre con povertà familiari, educative, affettive e relazionali. – spiega Longobardi - Vogliamo parlarvi della perdita della responsabilità genitoriale e del predominio di branco giovanile L’azione di gruppo potenzia quella della violenza individuale, cancella la coscienza morale di ciascuno. A nostro parere una società che giudica un minore e dopo averlo giudicato lo mette in carcere è una società malata che sta giudicando se stessa e la propria malattia".





L’assessore alla Salute Nicoletta Verì interverrà contribuendo a confermare l’impegno volto alla prevenzione, l sostegno e recupero di adolescenti con dipendenze. Di spicco ed autorevoli i relatori del propositivo dibattito sui "Minori a Rischio" con le voci dell’avv. Giuseppe La Rana Presidente Corecom Abruzzo, del Dott. Antonino Salvia Funzionario Ministero della Giustizia, della Dott.ssa Rosa Pestilli Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo, della Dott.ssa Psicologa Lorella Di Nicola Responsabile Medea Odv sportello di Ascolto Online, della Dott.ssa Paola Sardella componente commissioni Pari Opportunità Provincia di Pescara, della Dott.ssa Maria Rosita Cecilia componente CPO Abruzzo - Vice Presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi regione Abruzzo, e di Cristiano Di Salvatore Psicologo Specializzato in Psicoterapia ed esperto in dinamiche adolescenziali e dipendenze.





La Medea ODV, che dal 2015 si è occupata da subito di minori, è Rappresentante di Interessi presso la Camera dei Deputati, autorizzata a svolgere attività di collegamento istituzionale fra la società civile ed i Deputati e Presidenti di Commissioni Parlamentari. Nell’ambito di tale funzione sociale, il Direttivo della MEDEA ODV è foriero di iniziative tese alla diffusione di legalità, mediante il serrato impegno alla valorizzazione del messaggio culturale contro ogni forma di violenza ed abuso, validando il prezioso ruolo istituzionale di persone che valorizzano le finalità costituzionali.





Programma





Saluti Istituzionali:





Dott. Ottavio De Martinis, Presidente della Provincia di Pescara

Dott. Francesco Longobardi, Presidente Medea Odv Ente non Governativo Camera Dei Deputati

On. Guerino Testa, Segretario della Commissione Bilancio della Camera Dei Deputati

Dott.ssa Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e alle Pari Opportunità Regione Abruzzo

Avv. Alessandra De Febis, Garante dell'Infanzia e Adolescenza Regione Abruzzo

Prof.ssa Daniela Puglisi, Referente Bullismo Direzione Scolastica Abruzzo

Modera La Giornalista Dott.ssa Lilia D'Alesio





Relatori:





Avv. Giuseppe La Rana, Presidente Corecom Abruzzo

Dott. Antonino Salvia, Funzionario Ministero della Giustizia

Dott.ssa Rosa Pestilli, Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo

Dott.ssa Psicologa Lorella Di Nicola, Responsabile Medea Odv sportello di Ascolto Online

Dott.ssa Paola Sardella, componente commissioni Pari Opportunità Provincia di Pescara

Dott.ssa Maria Rosita Cecilia componente CPO Abruzzo - Vice Presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi regione Abruzzo

Cristiano Di Salvatore Psicologo Specializzato in Psicoterapia ed esperto in dinamiche adolescenziali e dipendenze