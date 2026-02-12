Milano-Cortina 2026, Francesca Lollobrigida oro bis: vince anche nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità

Milano-Cortina –, regina del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l’oro nei 3.000 metri, l’azzurra conquista anche la medaglia d’oro nei 5.000 metri, aggiungendo un altro titolo al già ricco medagliere italiano, che sale così a, di cui sei d’oro.

Sotto pressione per il grande tempo dell’olandese Marijn Conijn, Lollobrigida ha eseguito una gara impeccabile: partenza veloce, gestione attenta nella fase centrale e una decisa accelerazione negli ultimi tre giri, dove la norvegese Ragne Wiklund ha invece perso terreno. L’azzurra ha chiuso in 6.46.17, conquistando l’oro con soli dieci centesimi di vantaggio su Conijn, mentre Wiklund si è aggiudicata il bronzo a +0.17.

Un’altra prova di forza per Lollobrigida, che conferma il suo status di leader del pattinaggio velocità e regala all’Italia un nuovo momento di gloria in questi Giochi invernali.