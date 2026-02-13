Maltempo al Centro-Sud: fiumi esondati in Calabria, scuole chiuse in Sicilia e Sardegna

Roma - Continua a imperversare il maltempo in Italia, con particolare intensità sul Centro-Sud. Per oggi, 13 febbraio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione in Calabria e gialla in Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Per precauzione, le scuole sono state chiuse ad Alghero e Messina. Ieri, nel Sassarese, tre giovani sono rimasti feriti a causa della caduta di alberi per il forte vento.

Due fiumi esondati nel Cosentino

La costa tirrenica calabrese è stata colpita dall’esondazione del fiume Busento, a Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza. L’acqua ha invaso le aree circostanti e danneggiato diverse auto parcheggiate, mentre alcune famiglie risultano isolate e i soccorritori stanno cercando di raggiungerle. Anche il fiume Campagnano ha esondato tra Cosenza e Rende, riversando acqua e fango sulle strade, con numerosi tratti chiusi al traffico.

Sul posto operano Vigili del Fuoco, Protezione Civile regionale e Carabinieri Forestali. I Vigili del Fuoco hanno riportato circa un centinaio di interventi in corso per allagamenti e frane. Nelle ultime 48 ore sono caduti oltre 260 millimetri di pioggia. A Cosenza, su via Lungo Crati, una porzione di strada è franata, costringendo all’interdizione del transito.

Le previsioni per il weekend

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, nelle prossime ore un intenso flusso occidentale proveniente dall’Atlantico, sostenuto dall’alta pressione, continuerà a spingere perturbazioni verso l’Italia. Dopo una breve tregua odierna, con prime piogge in serata in Sardegna e nel Nord-Ovest, sabato 14 febbraio il maltempo interesserà l’intero Paese. Domenica 15, il ciclone colpirà soprattutto il Sud, con precipitazioni sul medio Adriatico, nelle regioni meridionali e in Sicilia.

La tempesta si allontanerà nella notte tra domenica e lunedì 16, ma l’Italia dovrà prepararsi a una nuova perturbazione attesa per l’inizio della prossima settimana, con ulteriori piogge.