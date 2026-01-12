Roma, alla Camera dei Deputati il legal thriller di Vitale sulle indagini di Rasselli e l’omicidio Palmisano



Su iniziativa culturale dell’On. Maiorano e interventi del mondo istituzionale e della cultura





ROMA - Martedì 13 gennaio 2026, alle ore 19.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione del libro "Il procuratore normale" di Marcello Vitale (presidente aggiunto onorario della Corte Suprema di Cassazione, già presidente della prima sezione penale Corte d’appello di Roma e già procuratore della Repubblica a Lamezia Terme).





Un legal thriller che intreccia diritto, etica pubblica e senso delle istituzioni. Un volume che racconta molto dell’impegno di magistrati e, indirettamente, delle forze dell’ordine nella risoluzione di casi di omicidio efferati. Tra quotidianità e risolutezza "Il procuratore normale" (ultimo di una trilogia di romanzi) descrive la storia, le preoccupazioni, le metodologie d’indagine del magistrato Rasselli (personaggio ideato dall’autore del libro) impegnato nel trovare il responsabile dell’omicidio di Alessandra Palmisano (anch’esso nome di fantasia). Marcello Vitale disegna, inoltre, una sua personalissima e attuale geografia della giustizia.





La presentazione si svolgerà alla presenza dell’autore e di ospiti del mondo istituzionale, giuridico e culturale.





Su iniziativa dell’On. Giovanni Maiorano (membro della Commissione Affari Costituzionali e Antimafia), che farà i saluti istituzionali presiedendo il tavolo di interventi, oltre l’autore interverranno all’evento: Avv. Saveria Mobrici, presidente della Camera penale militare e consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma; On. Prof.ssa Avv. Paola Balducci, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura nonché docente universitario in procedura penale; Avv. Angelo Lucarella, già vice presidente coord. della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico e docente universitario a.c. in diritto pubblico.





La moderazione dell’evento sarà dell’Avv. Antonella Sotira Frangipane (presidente del premio IusArteLibri). Ingresso su accredito.