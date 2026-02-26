Almasri: chiuse le indagini su Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia

Roma - La procura di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) nei confronti di Giusi Bartolozzi, indagata per false informazioni al pubblico ministero nell’ambito del caso Almasri.La stessa Bartolozzi ha commentato la notifica con una nota: “Mi è stato appena notificato, per il tramite del mio legale, l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma. Sono assolutamente serena e, senza condizionamenti, continuerò a lavorare con senso di responsabilità”.Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, appresa la notizia, ha espresso la sua vicinanza: “Esprimo ancora una volta la mia massima e incondizionata fiducia sull’operato della dottoressa Bartolozzi e la mia umana vicinanza rispetto a un’iniziativa sulla cui tempistica rimango perplesso. Naturalmente il mio capo di Gabinetto continuerà, con ancora maggiore motivazione, ad affiancare la mia opera di riforma”.