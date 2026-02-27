Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano la terza serata del Festival di Sanremo 2026

Sanremo - Giovedì 26 febbraio al Teatro Ariston si è aperta la terza serata del Festival di Sanremo, con una scaletta ricca di musica, ospiti internazionali e momenti di intrattenimento e riflessione. Il direttore artistico Carlo Conti è stato affiancato dalla co-conduttrice fissa Laura Pausini, mentre i co-conduttori di serata erano la top model russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, nelle vesti di Lapo Elkann.La sfida dei Big e i vincitori delle Nuove ProposteSul palco si sono sfidati i restanti 15 Big, tra cui: Maria Antonietta & Colombre, Leo Gassmann, Malika Ayane, Sal Da Vinci, Tredici Pietro, Raf, Francesco Renga, Eddie Brock, Serena Brancale, Samurai Jay, Arisa, Michele Bravi, Luchè, Mara Sattei e Sayf.Per quanto riguarda le Nuove Proposte, Nicolò Filippucci ha conquistato la vittoria, mentre Angelica Bove ha ricevuto sia il Premio della Critica Mia Martini sia il Premio Sala Stampa Lucio Dalla.Super ospiti internazionali: Eros e Alicia KeysLa serata ha visto la partecipazione di Eros Ramazzotti e della superstar internazionale Alicia Keys. I due hanno duettato sul brano L’Aurora, iniziato dopo un piccolo problema tecnico, e Alicia Keys ha poi eseguito al pianoforte il suo celebre successo Empire State of Mind.Momenti di musica e riflessioneNon solo musica: il paroliere Mogol ha ricevuto il Premio della Carriera, mentre Laura Pausini insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e a quello di Piccolo Coro di Caivano hanno interpretato Heal the World di Michael Jackson in un appello per la pace.Emozionante anche il momento contro il bullismo con la storia di Paolo Sarullo, aggredito nel maggio 2024 mentre era in monopattino, riportando gravi lesioni e diventando tetraplegico. “Non deve più accadere a nessuno”, ha affermato durante la serata.Intrattenimento e spettacoli collateraliL’intrattenimento è proseguito con la comicità di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.Fuori dal palco principale, i The Kolors si sono esibiti sul Suzuki Stage in Piazza Colombo, mentre Max Pezzali ha intrattenuto il pubblico sulla Costa Toscana.