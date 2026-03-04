Brescia, arrestato ladro seriale negli ospedali: rubava ai pazienti durante gli interventi chirurgici

Brescia - Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno arrestato in flagranza un uomo di 50 anni, ritenuto responsabile di numerosi furti aggravati commessi all’interno degli ospedali cittadini.

Il 50enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia relativi a reati contro il patrimonio e la persona, era oggetto di approfondimenti investigativi in quanto sospettato di agire in maniera seriale ai danni di pazienti durante gli interventi chirurgici.

L’arresto è avvenuto a seguito di un servizio mirato di osservazione presso l’Ospedale “Poliambulanza”, dove gli agenti hanno sorpreso il malvivente mentre si allontanava dalle camere di due pazienti sottoposti a intervento, dopo essersi impossessato dei loro telefoni cellulari.

Altri episodi analoghi erano stati registrati pochi giorni prima: l’uomo aveva derubato due pazienti presso gli “Spedali Civili” e il “Poliambulanza”, utilizzando in un caso anche una carta di credito rubata per effettuare pagamenti indebiti in diversi esercizi commerciali di Via Lamarmora.

Considerata la pericolosità e la recidività del soggetto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto l’avvio della procedura per l’irrogazione della misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

“I furti commessi all’interno delle strutture sanitarie rappresentano una forma di reato particolarmente odiosa, poiché colpiscono le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, approfittando della loro condizione di fragilità fisica ed emotiva – ha dichiarato il Questore Sartori –. La Polizia di Stato è costantemente impegnata a contrastare questo fenomeno, e le iniziative di informazione e sensibilizzazione sono fondamentali per accrescere la consapevolezza della necessità di denunciare e tutelare le potenziali vittime”.