Accordo Usa-Ucraina: Witkoff a Berlino per ridurre le divergenze con Kiev

Berlino, 13 dicembre 2025 – L’inviato speciale degli Stati Uniti,, incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino, in un momento cruciale mentre la Casa Bianca spinge per un accordo che possa porre fine alla guerra con la Russia entro la fine dell’anno, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.

La missione di Witkoff evidenzia l’accelerazione degli sforzi diplomatici per ridurre le divergenze tra Washington e Kiev sui termini dell’intesa. Domenica e lunedì, l’inviato incontrerà anche i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, mentre sul fronte europeo la Commissione ha dato il via libera al congelamento indeterminato degli asset russi. La misura ha visto il voto favorevole di 25 Paesi, con l’Ungheria e la Slovacchia che si sono opposti.

Sul piano politico, l’Italia ha espresso un “sì freddo”, mettendo a verbale, insieme a Belgio, Bulgaria e Malta, la contrarietà all’utilizzo dei fondi congelati in vista del prossimo Consiglio europeo. Intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l’impegno di Italia ed Europa al fianco dell’Ucraina per una pace giusta e duratura.

Sul fronte militare, Mosca mantiene un atteggiamento duro nei confronti di Kiev, con il futuro del Donbass al centro delle trattative, mentre le diplomazie europee e statunitensi cercano una soluzione negoziata che possa portare a un cessate il fuoco e a un accordo stabile entro la fine dell’anno.