Lecce, domenica 21 dicembre presentazione del libro 'Favole al Contrario' di Daniela Guercia presso la Biblioteca Ognibene



LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: domenica 21 dicembre 2025, alle ore 18:00 presso la Biblioteca Ognibene nel Complesso degli Agostiniani in Via Michele De Pietro n°45, si terrà la presentazione del libro dal titolo "Favole al contrario" a cura dell'autrice Daniela Guercia, un'opera realizzata con il supporto della Parsec 3.26, casa editrice Kurumuny.





L'evento, patrocinato dalla Pro Loco Lecce APS, vedrà la presenza della stessa autrice e sarà moderato dalla Prof.ssa Maria Gabriella De Judicibus, Presidente Pro Loco Lecce APS. Non mancheranno gli interventi musicali a cura del cantautore Pino Ingrosso.





Tra le pagine più dure della cronaca, ci sono i bambini che avrebbero meritato un capitolo nuovo, scritto con la mano del destino più gentile. Ed è ciò che nel libro "Favole al contrario" opera prima di Daniela Guercia, vi è il tentativo di fare. Un percorso che riporta a ricordi bui di storie vere, ma raccontate poeticamente e arrivando quasi in punta di piedi ad un lieto fine.





La prefazione del libro magistralmente scritta dal giornalista, scrittore Gaetano Savatteri, conclude: "il territorio della fantasia, della favola e del sogno, può ospitare un Dio capace di costruire traiettorie e destini alternativi. Il territorio dell’immaginazione è là dove una donna o un uomo possono giocare a fare Dio, inventando trame, finali o epiloghi che resistono nel tempo, oltre lo spazio del reale. Daniela Guercia professa sin da subito questo progetto ambizioso, ma non arrogante".





Un appuntamento da non perdere per gli amanti delle novità e delle emozioni.





Ingresso libero.

Per info +393668105839