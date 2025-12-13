Trump commenta le foto di Epstein: “Tutti lo conoscevano”

Washington, 13 dicembre 2025 – “Non le ho viste, ma voglio dire, tutti conoscevano quest’uomo. Era sempre in giro per Palm Beach. Ha foto con chiunque”. Così il presidente degli Stati Uniti,, ha commentato con i reporter alla Casa Bianca le decine di foto direcentemente diffuse dai Democratici della Camera dei Rappresentanti.

Le immagini, tratte dall’archivio del defunto finanziere pedofilo, ritraggono Epstein in compagnia di numerosi vip, tra cui Trump, l’ex presidente Bill Clinton, lo stratega Steve Bannon, i tycoon Richard Branson e Bill Gates, il regista Woody Allen, l’ex rettore di Harvard Larry Summers e il principe Andrea. In totale, la prima tranche comprende 19 foto considerate imbarazzanti per molti dei soggetti ritratti. Una seconda tranche, composta da oltre 70 immagini, è stata pubblicata in seguito e non include Trump, ma contiene un’immagine ironica di una zucca intagliata e decorata come il tycoon, con la scritta “Trumpkin” e il gioco di parole “Make Halloween Great Again”, richiamo al noto slogan elettorale.

Secondo la Commissione Oversight della Camera, le immagini non mostrano nessuno dei soggetti maschili impegnato in condotte sessuali improprie, né donne minorenni, sebbene in alcune foto siano visibili accessori erotici e guinzagli sado-maso. Il deputato Democratico Robert Garcia ha avvertito che altre immagini ancora non pubblicate sono “estremamente inquietanti” e ha confermato che ulteriori dossier su Epstein saranno resi pubblici il 19 dicembre, in base a una legge approvata a novembre.

Tra le foto che ritraggono Trump vi sono scatti in cui compaiono ciotole di condom con caricature del presidente e una giovane versione del tycoon circondato da sei donne con volti oscurati. Altre immagini mostrano Bannon con Epstein allo specchio, Clinton con Epstein e la sua collaboratrice Ghislaine Maxwell, oltre a Bill Gates insieme all’avvocato Alan Dershowitz e all’ex principe Andrea.

Trump, che ha frequentato gli stessi circoli sociali di Manhattan e Palm Beach di Epstein, ha più volte definito il finanziere “viscido” e ha affermato di averlo allontanato dal club Mar-a-Lago. Tuttavia, email precedentemente diffuse dalla Commissione suggeriscono che Epstein sosteneva che Trump avesse trascorso tempo con alcune delle accusatrici di Epstein, tra cui Virginia Giuffre, morta suicida lo scorso aprile.