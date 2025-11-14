Tragedia a Casalromano: precipita elicottero, morto il pilota

Casalromano (Mantova), 14 novembre 2025 – Un elicottero privato Eurocopter H35 è precipitato questa mattina nelle campagne di Casalromano, a pochi chilometri da Fiesse. A bordo c’era un solo occupante, il pilota di 56 anni, che è deceduto nonostante l’intervento immediato dell’elisoccorso, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale medico.
L’allarme è scattato intorno alle 10.40, quando un agricoltore ha assistito allo schianto del velivolo. Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalla fitta nebbia, che ha ridotto la visibilità e complicato l’accesso al luogo dell’incidente.
A causa della nebbia si registrano inoltre disagi e incidenti sull’autostrada A22 del Brennero, nel tratto tra Pegognaga e Mantova Sud. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) raccomanda la massima prudenza alla guida.
