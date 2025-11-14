Pescara, consegnato il Premio 'Donna È Vita' alla dottoressa Daniela Buccella



PESCARA - Nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre, presso il Pronto Soccorso di Pescara è stato consegnato il premio "Donna È Vita" alla dottoressa Daniela Buccella, vittima di aggressione da parte di un paziente e di un gesto ignobile dello sputo da parte di uno squilibrato nel lontano ottobre 2024, ideato da Medea Odv Ente non governativo della Camera dei Deputati, la dottoressa assente giustificata nell'evento di premiazioni del 13 Settembre u.s. in Avezzano (AQ) presso il Castello Orsini.





Il premio è stato consegnato dal Presidente dott. Francesco Longobardi accompagnato dall'avvocato Manuela De Cristofaro del foro di Pescara.





Spiega alla stampa il presidente di Medea Odv, Francesco Longobardi: "La figura femminile è composita, ha in sé cioè tante dimensioni tutte differenti ed ha saputo rivestire negli anni e tuttora un ruolo importante all’interno della famiglia, della società e della comunità in generale. La politica delle quote rosa, ad esempio, a mio avviso ha manipolato la donna, facendole credere che bastasse fare di più per ottenere, ma non ha saputo approntare strumenti reali per garantirle il giusto ruolo nei meccanismi civili. Ruolo che, invece, le è stato assegnato di diritto e spontaneamente dalla storia dell’umanità". Nasce così, sulla scorta di questi sentimenti sociali, il premio di caratura internazionale "La Donna è Vita".





È stato consegnato a 21 Donne, 21 Storie, 21 Professioniste, 21 eccellenze. donne che si sono distinte per il loro impegno nel contrastare la violenza di genere e la violenza in generale. Una giuria di cinque personalità — nominata fra i membri Medea ODV — ha provveduto alla scelta dei premiati nei settori governativo, istituzionale, sportivo, del mondo dello spettacolo, del mondo della cinematografia e della TV. Verrà promossa l’immagine di donne che si sono affermate nei loro rispettivi ambiti, in un contesto spesso segnato da stereotipi, barriere e difficoltà.





"Le loro storie – conclude il presidente dell’associazione – sono e saranno una forza trasformativa per l’intera società, in quanto esempio di coraggio e resilienza".





"Ricevere il premio Donna e Vita è per me un riconoscimento di grande valore" aggiunge la Dottoressa Daniela Buccella "che accolgo con sincera gratitudine. Un ringraziamento particolare va all'organizzazione Medea ODV e al suo presidente Francesco Longobardi per l'attenzione e la sensibilità dimostrate. Dedico questo riconoscimento a tutti gli operatori sanitari con cui ogni giorno condivido impegno, professionalità e dedizione nella cura e nella tutela della salute, con l'orgoglio di rappresentare il loro lavoro e la loro passione".





Il premio è stato consegnato alla presenza della Direttrice del Pronto Soccorso dottoressa Tiziana Ferrara, aggiungendo una sua nota: "La tutela delle donne e la prevenzione di ogni forma di violenza rappresentano un impegno imprescindibile per il nostro sistema sanitario. L’associazione Medea ODV, con la sua costante attività di sensibilizzazione, ricorda a tutti noi quanto sia fondamentale proteggere non solo le pazienti, ma anche gli operatori sanitari che quotidianamente lavorano in prima linea. Sono lieta che, in questo contesto così significativo, la dottoressa Daniela Buccella sia stata riconosciuta con il premio ‘Donna è vita’. Un risultato che valorizza l’impegno dell’intero Pronto Soccorso nel promuovere una cultura di rispetto, sicurezza e vicinanza alle persone".