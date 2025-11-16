Roma, 27enne morto dopo una caduta da un b&b a Monteverde: indagato a piede libero l’amico

Roma - Emergono i primi risultati dell’autopsia sul corpo di, 27enne deceduto dopo essere precipitato da un, nella zona di. L’esame ha evidenziatoe segni sul corpo compatibili con una

Il GIP di Roma ha convalidato il fermo dell’amico, David Stojanovic, ma non ha disposto alcuna misura cautelare. Stojanovic è quindi attualmente indagato a piede libero per omicidio. Le verifiche preliminari confermano quanto raccontato dai testimoni: i due stavano litigando animatamente sul terrazzo dell’appartamento prima della caduta. Durante l’autopsia sono stati effettuati i prelievi tossicologici, i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane. Anche l’amico sarà sottoposto ad accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Le testimonianze dei vicini

L’allarme è scattato intorno alle 23 di giovedì, quando alcuni condomini hanno sentito urla e forti rumori provenire dalla stanza del b&b. Testimoni hanno raccontato di aver visto i due ragazzi venire alle mani sul balcone: “Penzolava nudo a testa in giù, l’altro lo teneva per i piedi”, ha detto uno dei vicini. I residenti hanno tentato di intervenire gridando di aiutare e di buttare materassi in cortile, ma il giovane è precipitato, morendo sul colpo intorno alle 23.30.

Alcuni testimoni sostengono che Stojanovic abbia finto di intervenire solo dopo aver notato persone affacciate alle finestre, contraddicendo la sua versione secondo cui avrebbe cercato di fermare l’amico, che dopo aver assunto droga avrebbe tentato di lanciarsi dal balcone.

Indagini in corso

I carabinieri della Compagnia San Pietro e gli specialisti del Nucleo Investigativo stanno ricostruendo la dinamica della tragedia, analizzando la stanza del b&b, messa a soqquadro durante la lite, e i cellulari dei due ragazzi per verificare eventuali incomprensioni precedenti. Entrambi residenti a Isola del Liri (Frosinone), erano fidanzati, ma le rispettive partner non erano presenti al momento dei fatti.