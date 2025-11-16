Kiev, attivate sirene antiaeree mentre Zelensky avvia il riassetto delle aziende energetiche statali

Kiev - A Kiev sono state attivate le sirene antiaeree, come comunicato dal portale del consiglio comunale della capitale ucraina sul suo canale Telegram, che ha invitato la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi della protezione civile.
Intanto, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un completo riassetto delle principali aziende energetiche statali, a seguito del più grande scandalo di corruzione del suo mandato, che ha visto alti funzionari arricchirsi con tangenti da parte di appaltatori delle società statali.
Sul fronte militare, droni ucraini hanno colpito edifici residenziali a Volgograd, in Russia, causando il ferimento di tre persone. L’attacco ha provocato inoltre un incendio in un condominio della città.
