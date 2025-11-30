Leao decide Milan-Lazio: rossoneri in vetta, Allegri espulso nel finale

Milano - Un gol diregala al Milan una vittoria pesante contro la Lazio ale il momentaneo primo posto in classifica, con i rossoneri ora a. La squadra disoffre nel primo tempo, ma cresce nella ripresa e trova la giocata decisiva.

Primo tempo: Lazio pericolosa

La Lazio parte meglio e crea le occasioni più insidiose: Gila e Zaccagni scaldano i guantoni di Maignan e costringono il Milan a una prima frazione di difesa e ripartenze.

La svolta nella ripresa

Dopo 6 minuti del secondo tempo, i rossoneri sbloccano la gara: manovra tra Saelemaekers, Nkunku e Tomori, che mette un cross perfetto sul secondo palo dove Leao arriva puntuale per il tap-in dell’1-0.

Finale teso e episodio VAR

Nel recupero la Lazio protesta per un possibile rigore per fallo di mano di Pavlovic. Il VAR richiama l’arbitro alla revisione, ma il penalty non viene assegnato. Nel caos finale arriva anche l’espulsione di Allegri per proteste.

Il Milan resiste fino alla fine e conquista tre punti preziosi che valgono, almeno per ora, il primato in Serie A.