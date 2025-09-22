Sciopero nazionale oggi 22 settembre: solidarietà alla popolazione palestinese e disagi nei trasporti e nei servizi

– È una nuova giornata di protesta nazionale di, indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb), in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Lo sciopero coinvolge diversi settori: ferrovie, trasporto pubblico locale, porti, taxi, scuole e università. Escluso il settore aereo.

Motivazioni

Secondo il comunicato dell’Usb, l’astensione dal lavoro è in risposta al genocidio in corso a Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce alla missione internazionale Global Sumud Flotilla, con a bordo lavoratori e sindacalisti italiani. Le sigle promotrici chiedono inoltre sanzioni contro Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali.

Settore ferroviario

Aderiscono al blocco personale Trenitalia (eccetto Calabria), Trenitalia Tper, Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori e Trenord. Lo sciopero dura dalle 00:00 alle 23:00, con possibili disagi anche fuori dagli orari ufficiali. Garantite le fasce di servizio dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Trasporto pubblico locale, navi e taxi

Coinvolti autobus, tram, metropolitane, navi e porti, con variazioni di servizio a Roma, Milano e altre città. Alcune aziende locali restano escluse (ad esempio Autolinee Toscane, Atc La Spezia, Arst Sardegna, Amat Palermo). Anche gli autisti dei taxi partecipano, mentre sulle autostrade la protesta va dalle 22:00 di sabato 21 fino alle 22:00 di oggi.

Altri settori

Vigili del fuoco : sciopero di 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00.

Personale amministrativo : astensione per l’intera giornata.

Sanità : sciopero dall’inizio all’ultimo turno di oggi.

Scuola e università: coinvolti docenti e personale Ata, con possibili sospensioni di lezioni e attività universitarie.

Manifestazioni

In molte città italiane sono previsti cortei e sit-in:

Torino : blocchi diffusi dalle 11:00, corteo alle 18:00 da piazza Castello.

Roma : manifestazione Usb alle 11:00 in piazza dei Cinquecento (Termini).

Milano: corteo previsto alle 10:00 in piazzale Cadorna.

Secondo Guido Lutrario, portavoce dell’Usb, “sarà una grande giornata di mobilitazione per sostenere la resistenza palestinese e gli equipaggi della Global Sumud Flotilla”.