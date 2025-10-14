Grave incidente sulla provinciale 249: due giovani feriti, uno in pericolo di vita

Castelbelforte - Lunedì sera, intorno alle 23, un grave incidente ha coinvolto due giovani di 24 e 25 anni sulla provinciale 249, in direzione Castelbelforte. La loro Fiat Punto, probabilmente a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo sulla prima semicurva subito dopo l’abitato di Canedole, finendo fuori strada e proseguendo per alcune centinaia di metri in un campo adiacente.

I due ragazzi, che molto probabilmente non indossavano le cinture di sicurezza, sono stati sbalzati fuori dall’auto. Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza della Croce Verde, insieme ai vigili del fuoco di Mantova. Il 24enne di Castelbelforte, in condizioni gravissime, è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova in pericolo di vita. Il 25enne di Mantova è stato invece trasferito all’ospedale Carlo Poma con ferite meno gravi.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Roverbella, mentre l’auto è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.