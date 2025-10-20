Guerra in Ucraina: Trump smentisce trattative su Donetsk, continua il lancio di droni russi

– Il presidenteha smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe discusso condella situazione a, ribadendo il desiderio che. Trump ha sottolineato che “” e che eventuali negoziati potranno avvenire più avanti.

Secondo alcune ricostruzioni, Trump avrebbe intimato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di cedere il Donbass, minacciando conseguenze gravi in caso contrario. Zelensky ha però ribadito la propria contrarietà a qualsiasi concessione ai “terroristi” e ha chiesto passi concreti da parte di USA, UE, G20 e G7.

Intanto, le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 40 dei 62 droni russi lanciati contro sette località, provocando almeno un morto e decine di feriti, in particolare nelle regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk.