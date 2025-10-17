Tragico incidente sull’A1 a Castelfranco Emilia: morta Nunzia Bosco, 58 anni

BOLOGNA - Un grave incidente stradale è avvenuto, sull’in direzione Bologna, nei pressi di

La vittima è Nunzia Bosco, 58 anni, di Gioia del Colle. La donna era alla guida della propria auto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’altra vettura. Purtroppo, è deceduta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire la viabilità. Le autorità stanno indagando per determinare la dinamica precisa dell’impatto.