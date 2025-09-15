Monza, cliente ingerisce soda caustica al posto dell’acqua: ricoverato in terapia intensiva

– Una drammatica disavventura ha colpito questa mattina un cliente di un bar di Monza, quando al posto dell’acqua gli è stata servita. L’uomo è ora ricoverato inpresso l’ospedale, con gravi ustioni alla bocca e alla gola.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Brianza, l’incidente è avvenuto durante la colazione, quando il personale del bar ha erroneamente prelevato la sostanza dal contenitore del detergente usato per le lavastoviglie.

Il cliente si è accorto immediatamente del problema dopo aver ingerito la soda caustica e ha ricevuto i primi soccorsi dalla moglie e dal personale del bar, in attesa dell’arrivo del 118.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori dell’Ats, che hanno avviato le indagini e sequestrato il contenitore del detergente. Le autorità stanno ora valutando eventuali responsabilità del locale.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di rigide procedure di sicurezza e sulla separazione tra prodotti chimici e alimentari nei locali pubblici, per prevenire tragedie simili.