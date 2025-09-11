Charlotte, rifugiata ucraina di 23 anni uccisa a coltellate in metro: arrestato un senzatetto

– Tragedia negli Stati Uniti, dove una giovane rifugiata ucraina è stata uccisa brutalmente a coltellate mentre viaggiava a bordo di un treno della metropolitana leggera di Charlotte. La vittima è, 23 anni, fuggita dalla guerra in Ucraina per ricostruirsi una vita oltreoceano.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’omicidio è avvenuto circa due settimane fa, ma solo lo scorso weekend il Charlotte Area Transit System ha diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel filmato si vede la giovane salire sul treno, sedersi e, senza alcuna interazione, essere colpita alle spalle dall’aggressore. Dopo l’attacco, l’uomo si è allontanato all’interno del convoglio, per poi essere arrestato dalla polizia alla prima fermata utile.

L’assassino è stato identificato in Decarlos Brown, 34 anni, un senzatetto con numerosi precedenti penali, tra cui furto aggravato, rapina a mano armata e minacce. Ora è accusato di omicidio di primo grado. In carcere si è avvalso della facoltà di non rispondere e il movente dell’aggressione resta, al momento, sconosciuto.

L’omicidio di Iryna Zarutska ha scosso la comunità locale e la diaspora ucraina negli Stati Uniti, che si sono stretti nel dolore per la giovane vittima, simbolo di chi cerca sicurezza e trova invece una fine tragica.