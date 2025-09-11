Giorgio Armani, due testamenti segreti depositati a Milano

– Giorgio Armani ha lasciato due testamenti in forma segreta, ossia scritti di suo pugno e custoditi in busta sigillata. Il primo risale al 15 marzo scorso, mentre il secondo porta la data del 5 aprile.

La pubblicazione dei documenti, cioè la loro apertura davanti al notaio Elena Terrenghi, è avvenuta lo scorso 9 settembre. È quanto emerge dall’archivio notarile di Milano.

Al momento, i contenuti delle disposizioni testamentarie non sono stati resi noti. Rimane dunque riservato come lo stilista abbia deciso di organizzare la successione del suo impero creativo e imprenditoriale.