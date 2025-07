Los Angeles, auto piomba sulla folla fuori da un locale: almeno 30 feriti, 7 in condizioni critiche

– È di almeno, di cui, il bilancio delavvenuto intorno allesu, a, dove un veicolo si è lanciato sulla folla radunata all’esterno di un locale musicale.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia di Los Angeles, l’autista della vettura – una Nissan Versa grigia – avrebbe agito deliberatamente dopo una lite avvenuta all’interno del locale stesso. L’uomo, di origine ispanica, sarebbe uscito infuriato dall’edificio, salito in macchina e avrebbe deciso di travolgere le persone che si trovavano sul marciapiede.

La dinamica: oltre 30 persone investite

Il comandante di turno della divisione traffico, Horacio Auguirtre, ha riferito al Washington Post che l’autista, dopo aver urtato violentemente oltre 30 persone, sarebbe stato aggredito dalla folla e poi raggiunto da un colpo di pistola sparato da un uomo ancora non identificato. Il conducente è stato trasportato d’urgenza in ospedale, operato e successivamente posto in stato d’arresto con l’accusa di aggressione a mano armata.

L'identikit dell'aggressore in fuga

La polizia è ora sulle tracce dell’uomo che avrebbe sparato al conducente subito dopo l’incidente. Si tratterebbe di un maschio ispanico, alto circa 1 metro e 75, del peso di circa 85 chili, calvo, vestito con una maglia blu e forse armato con un revolver d’argento. L’individuo è attualmente ricercato e potrebbe rappresentare un pericolo per la comunità.

Oltre 100 vigili del fuoco sul posto

La risposta dei soccorsi è stata massiccia: oltre 100 vigili del fuoco sono intervenuti nella zona, che si trova nei pressi di punti nevralgici e altamente frequentati di Los Angeles come Sunset Boulevard e la celebre Walk of Fame.

Il sindaco Bass: “Una tragedia straziante”

«Questa è una tragedia straziante – ha dichiarato la sindaca di Los Angeles, Karen Bass –. I cuori di tutti gli abitanti della città sono con le vittime colpite questa mattina. La nostra priorità ora è garantire che tutte le persone coinvolte ricevano le cure necessarie e che venga fatta piena luce sull’accaduto».

Le autorità stanno visionando le immagini di videosorveglianza dell’area e ascoltando i testimoni presenti per chiarire ogni dettaglio sull'accaduto.