Gallipoli, bimbo ligure di 7 anni quasi annega in piscina: è gravissimo

– Dramma in un parco acquatico di Rivabella, località balneare di Gallipoli, dove un bambino di 7 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto in piscina. Il piccolo, originario di La Spezia e in vacanza con la famiglia in Puglia,e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe, finendo nella zona più profonda dell’impianto.

Ad accorgersi della tragedia in corso è stato il padre, che ha visto il figlio galleggiare privo di sensi. Immediato l’allarme ai soccorsi: i bagnini hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Dopo diversi tentativi, il bambino è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, dove si trova tuttora in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato locale, che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza all’interno della struttura.

Assopiscine: “Serve una legge nazionale per la sicurezza”

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli impianti acquatici. Assopiscine, l’associazione di categoria, ha espresso vicinanza alla famiglia e ribadito la richiesta urgente di una normativa nazionale chiara sulla sicurezza in piscina.

“Non possiamo più affidarci al caso o alla sola responsabilità dei singoli – ha dichiarato il presidente Ferruccio Alessandria – Chiediamo da tempo una legge che imponga standard minimi, obblighi chiari, formazione adeguata del personale e sorveglianza attiva. La sicurezza in acqua non può essere un’opzione, è un diritto per chi frequenta e un dovere per chi gestisce.”

Assopiscine si è detta disponibile a collaborare con le istituzioni per colmare il vuoto normativo e promuove intanto campagne di prevenzione, educazione all’acquaticità fin dalla prima infanzia e buone pratiche di gestione degli impianti.