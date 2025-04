Vaticano: Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro

– "Buona domenica a tutti, grazie tante!". Poco prima delle 12 di domenica 6 aprile 2025, con queste poche parole, Papa Francesco ha salutato così i fedeli presenti in Piazza San Pietro in occasione del Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità. Il Pontefice, a sorpresa, è giunto in piazza, spinto in sedia a rotelle e con i naselli per l'ossigeno.

Nel suo breve intervento, accompagnato dalla benedizione alla folla, in contemporanea con quella impartita da Monsignor Rino Fisichella, quale celebrante della Messa Giubilare a "tema", la sua voce ha confermato i lievi e graduali miglioramenti determinati dalla fisioterapia respiratoria e motoria prescritta dai medici che lo hanno tenuto in cura nei 38 giorni di ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Nella stessa mattinata, prima di rientrare a Casa Santa Marta, Papa Francesco non si è sottratto al bagno di folla e ai singoli saluti ad alcuni operatori sanitari e ammalati presenti all'evento giubilare, attraversando con essi la Porta Santa della Basilica di San Pietro. A comunicare questo momento collaterale è stata la Sala Stampa della Santa Sede.