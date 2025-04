Roma, 13enne in gravissime condizioni per un colpo di pistola alla testa: indagini in corso

ROMA - Un ragazzo diè stato trasportato innella tarda serata di ieri all’di Roma, con una. La vicenda è attualmente al centro dicondotte dallae dagli agenti del

Secondo quanto appreso finora, l’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della famiglia. Al momento dello sparo, il giovane era solo in casa con il padre, che si trovava in un’altra stanza. Nell’abitazione è stata rinvenuta una pistola regolarmente detenuta, appartenente al fratello maggiore del 13enne e utilizzata per uso sportivo.

Le autorità non escludono alcuna ipotesi, incluso il tragico incidente domestico. Come da prassi, è stato sequestrato il cellulare del ragazzo per verificare eventuali elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.