Zelensky a Gedda per colloqui cruciali sulla pace in Ucraina, mentre il Regno Unito prepara una nuova riunione internazionale

GEDDA - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a Gedda, in Arabia Saudita, per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman, alla vigilia di importanti colloqui tra funzionari ucraini e statunitensi. L'incontro si inserisce in un delicato momento diplomatico, con l’obiettivo di esplorare soluzioni per porre fine alla guerra in Ucraina, che ormai perdura da oltre un anno. I colloqui tra i rappresentanti di Kiev e Washington mirano a trovare vie per una cessazione delle ostilità e per rafforzare gli sforzi diplomatici a livello globale.

Nel frattempo, il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, ha raggiunto Riad, dove ha confermato l’impegno degli Stati Uniti per sostenere le iniziative diplomatiche. Durante una dichiarazione, Rubio ha definito "promettente" la proposta ucraina per un cessate il fuoco parziale, un passo che potrebbe avvicinare le parti in conflitto alla possibilità di un accordo di pace. Gli Stati Uniti continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi, ribadendo il loro supporto all’Ucraina mentre la comunità internazionale cerca una soluzione per porre fine al conflitto.

Parallelamente, il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato che sabato prossimo si terrà una nuova riunione - questa volta in formato video - tra i leader della "coalizione dei volenterosi". Si tratta di una serie di Paesi disposti a fornire supporto in vari modi per garantire la pace in Ucraina, una volta raggiunto un accordo di cessazione delle ostilità con la Russia. La coalizione è considerata un elemento cruciale nella ricerca di una soluzione diplomatica e nel consolidamento del sostegno internazionale all’Ucraina.

In un contesto di intensificato impegno diplomatico, la situazione sul campo in Ucraina resta tesa. Le forze armate ucraine hanno annunciato che rafforzeranno il loro contingente nella regione russa di Kursk, dove, negli ultimi giorni, le truppe russe hanno rivendicato significativi progressi. Il comandante delle forze armate ucraine ha confermato che i rinforzi sono diretti a contrastare l’avanzata delle forze nemiche e a mantenere il controllo delle posizioni strategiche nella regione.