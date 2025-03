Wall Street in calo: pesano i timori di guerra commerciale e recessione

NEW YORK - I mercati finanziari globali chiudono in forte ribasso, zavorrati dall'incertezza legata a una possibile guerra commerciale e ai timori di una frenata dell’economia statunitense. Le politiche imprevedibili di Donald Trump, tra tagli alla spesa pubblica e riduzione del personale federale, aumentano l’inquietudine degli investitori, alimentando lo spettro di una recessione.Dopo un avvio in rialzo, le Borse europee hanno invertito la rotta, chiudendo in netto calo, seguendo l'andamento negativo di Wall Street. Tra i titoli più penalizzati spicca Tesla, che arriva a perdere il 13,23%, mentre anche le Big Tech subiscono forti ribassi, trascinando giù il settore tecnologico.L’incertezza economica e politica continua dunque a pesare sui mercati, con gli investitori in attesa di segnali più chiari sull’evoluzione dello scenario globale.