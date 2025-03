Attacco notturno con droni su Mosca: 69 velivoli abbattuti

MOSCA - Un massiccio attacco di droni ha colpito Mosca nella notte, causando due vittime e mettendo alla prova le difese della capitale russa. Il sindaco della città, Sergei Sobyanin, ha confermato l'accaduto attraverso il suo canale Telegram: "La difesa aerea del ministero della Difesa continua a respingere un massiccio attacco di droni nemici contro Mosca". Successivamente, ha aggiornato il bilancio dell'operazione, affermando che "le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno abbattuto 69 droni nemici che volavano verso la città".

L'attacco, proveniente da centinaia di chilometri oltre il confine ucraino, ha causato la morte di due persone: una a seguito dell'impatto con i detriti dei droni abbattuti, l'altra dopo essere stata trasportata in ospedale.

Un attacco alla vigilia di incontri cruciali

L'attacco su Mosca arriva in un momento delicato della diplomazia internazionale. Oggi, infatti, sono previsti colloqui tra alti funzionari statunitensi e ucraini in Arabia Saudita, un incontro che potrebbe avere ripercussioni sulla guerra in corso. Inoltre, secondo Axios, l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si recherà giovedì a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin.

La tensione tra Russia e Ucraina resta quindi altissima, con Mosca che accusa Kiev di intensificare le operazioni contro il territorio russo, mentre sul fronte diplomatico si moltiplicano gli sforzi per trovare una possibile via d'uscita al conflitto.