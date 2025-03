Papa Francesco ancora ricoverato al Gemelli: “Prosegue il riposo, umore buono”

ROMA – Continua il ricovero dial, dove il Pontefice sta ricevendo cure per problemi respiratori. Laha riferito chee sta proseguendo la terapia e la

Da questa mattina il Papa non necessita più della maschera per l’ossigeno, ma continua a riceverlo ad alti flussi tramite i naselli. La situazione clinica rimane stabile ma complessa, con la prognosi riservata.

Le crisi respiratorie e gli interventi medici

Nella giornata di ieri, Papa Francesco ha affrontato due crisi respiratorie acute, dovute a un importante accumulo di muco endobronchiale e broncospasmo. Per far fronte alla situazione, i medici hanno eseguito due broncoscopie per aspirare le abbondanti secrezioni presenti nei bronchi.

Nonostante il quadro clinico delicato, il Pontefice mantiene un buon umore e sta seguendo il percorso terapeutico stabilito dai sanitari. La prognosi rimane riservata e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.