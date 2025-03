Masters celebra la forza e l'avventura delle donne

In occasione della Festa della Donna, Masters rinnova il suo impegno nel supportare tutte le donne che affrontano ogni avventura con passione, determinazione e spirito libero. Grazie all’equipaggiamento Masters, ogni passo diventa più sicuro e ogni esperienza outdoor si trasforma in un’opportunità unica, combinando prestazioni elevate e massimo comfort.

Pensato per le donne che amano l’escursionismo e l’avventura, HIKER Compact Lite è il bastone da trekking che unisce leggerezza, praticità e affidabilità. Con un’escursione regolabile da 95 cm a 125 cm, si adatta perfettamente a utenti con un’altezza compresa tra 150 cm e 180 cm.

Realizzato in alluminio di alta qualità, assicura un equilibrio ideale tra resistenza e leggerezza. Il sistema di blocco Soin Lock consente un’apertura e chiusura rapida e sicura, mentre l’impugnatura ergonomica in EVA e il cinturino EVO strap senza fibbia garantiscono un comfort superiore, anche nelle escursioni più impegnative.





Il sistema Tip-Top, con la sua punta in carburo, offre una soluzione pratica per la sostituzione della parte inferiore del bastone, permettendo un adattamento immediato a diverse tipologie di terreno.

Affidabile, versatile e progettato per accompagnare le donne in ogni esplorazione, HIKER Compact Lite è il compagno perfetto per celebrare la libertà e la forza femminile in questa giornata speciale.