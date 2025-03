Made in Italy, i Musei d'Impresa celebrano il patrimonio industriale italiano e il suo futuro nell’era dell’intelligenza artificiale

Il patrimonio industriale italiano, un tesoro di storia, innovazione e creatività, sarà al centro della Tavola Rotonda "Musei d'Impresa e Heritage Aziendale". Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata del Made in Italy, un evento che, col patrocinio del Comune di Milano, si terrà il 2 aprile 2025 presso la Sala CAM Garibaldi del Municipio 1 di Milano, con esperti del settore per discutere di strategie innovative per la sua preservazione e valorizzazione.





MILANO - Il patrimonio industriale italiano è un tesoro di storia, innovazione e creatività. Per celebrare questo patrimonio e guardare al futuro, ELV - Culture of Innovation organizza la Tavola Rotonda "Musei d'Impresa e Heritage Aziendale", evento che si terrà il 2 aprile 2025, presso la Sala CAM Garibaldi del Municipio 1 di Milano.





L'evento, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, riunirà esperti del settore, imprenditori e rappresentanti delle nuove generazioni per una discussione approfondita sul ruolo dei Musei d'Impresa nella valorizzazione del patrimonio industriale italiano proprio in occasione del calendario di iniziative per la celebrazione della Giornata del Made in Italy. Si affronteranno temi cruciali come la preservazione del patrimonio nella transizione all’era dell’intelligenza artificiale, la tutela del marchio e della proprietà intellettuale, la trasmissione dei valori aziendali alle future generazioni e la gestione del rischio, della sostenibilità e della brand reputation.





Interverranno relatori con competenze specifiche nella creazione di Musei di impresa, oltre che nelle aree dell’intelligenza artificiale, della gestione della proprietà intellettuale, della comunicazione aziendale e della sostenibilità. Le loro presentazioni forniranno spunti e best practice per la creazione e ottimizzazione dei musei d'impresa volti alla valorizzazione del patrimonio industriale italiano.





"Con anni di esperienza nella creazione di musei d'impresa, - afferma Luca Marchionni, Presidente di ELV Culture of Innovation – sappiamo quanto sia fondamentale preservare e valorizzare il nostro patrimonio industriale. Questo evento rappresenta un passo avanti cruciale per promuovere la cultura d'impresa italiana e per ispirare le nuove generazioni".





Questo evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano, rappresenta un'opportunità unica per stimolare un dibattito costruttivo, promuovere il networking tra i partecipanti e diffondere la consapevolezza del valore inestimabile del patrimonio industriale italiano, contribuendo così alla crescita economica sostenibile e alla costruzione di un futuro prospero per le imprese del Made in Italy.