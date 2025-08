Sale a 27 il bilancio delle vittime nel massiccio attacco russo su Kiev

Shutterstock

KIEV - Il bilancio delle vittime dell’attacco russo su Kiev nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto è salito ad almeno 27 morti, secondo quanto riportano i media ucraini. I feriti accertati sono almeno 159, tra cui tre agenti di polizia e 12 bambini.

Le truppe di Mosca hanno lanciato oltre 300 droni e otto missili contro l’Ucraina, prendendo di mira la capitale e altre regioni del Paese. A confermarlo è stato lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha descritto l’attacco come uno dei più intensi finora registrati.

In segno di lutto e rispetto per le vittime, a Kiev è stato proclamato il giorno di lutto cittadino. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici comunali e per l’intera giornata sono vietati tutti gli eventi di intrattenimento in città.