Doppia mozione di sfiducia a Montecitorio: focus su Santanchè e Nordio

ROMA - Oggi, Montecitorio è al centro di una giornata decisiva con la presentazione di due mozioni di sfiducia che coinvolgono la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Santanchè è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio nell'ambito dell'inchiesta sulla società Visibilia e si trova a fronteggiare anche accuse più gravi di truffa all’Inps. Nordio, d'altra parte, è sotto accusa da parte delle opposizioni per il controverso rimpatrio del generale libico Almasri, avvenuto con un volo di Stato.

La mattinata è stata dedicata alla discussione riguardante il ministro della Giustizia, con l'esame della mozione che ha dominato il dibattito. Nel pomeriggio, invece, è previsto il voto per la mozione che riguarda Santanchè. La ministra ha voluto difendersi in Aula, affermando: “Mi trovo oggi a rispondere per la seconda volta a una mozione di sfiducia, anche se questa ha per oggetto fatti, tutti da verificare, che sono antecedenti al mio giuramento da ministro”. Ha sottolineato l'importanza di mantenere il Parlamento lontano da dinamiche giudiziarie, sostenendo di avere “fiducia nella magistratura”.

Durante il suo intervento, Santanchè ha espressamente dichiarato: “In quest’aula sembra che si possa raccontare la qualunque senza nemmeno approfondire ciò che dovrebbe essere evidente a ogni parlamentare. Mi spiace per lei onorevole Ricciardi, ma io non mi sento sola. Anzi, ringrazio i tanti colleghi che sono con me e non mi sento sola neanche in Italia perché nella battaglia del garantismo ci sono la maggioranza degli italiani”.

Il suo discorso, però, è stato interrotto ripetutamente da esponenti delle opposizioni, che hanno protestato rumorosamente in diversi passaggi, mentre dalla maggioranza si sono levati applausi a sostegno della ministra. Tra i ministri presenti in Aula, si sono visti Foti, Ciriani, Calderoli, Abodi, Bernini e Roccella, a testimoniare il sostegno del governo nei confronti di Santanchè.

Questa giornata di discussioni e tensioni a Montecitorio riflette le profonde divisioni politiche in atto e il crescente dibattito su temi di giustizia e responsabilità governativa. Con il voto che si avvicina, resta da vedere come si evolveranno gli eventi e quali saranno le ripercussioni politiche delle mozioni di sfiducia.