Ucraina, Tusk: "Domenica riunione a Londra su piani difesa comune"

Un gruppo di leader europei si recherà domenica a Londra per incontrare la controparte britannica e definire piani comuni per la difesa. L'annuncio è stato dato dal primo ministro polacco Donald Tusk dopo un bilaterale con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Sono convinto che l'Unione Europea sarà veramente unita sulla questione dell'Ucraina e che il 6 marzo rafforzeremo l'Ucraina nella sua difesa contro la Russia e la indeboliremo", ha dichiarato Tusk.

Domani a Riad si terrà un nuovo incontro tra le delegazioni di Russia e Stati Uniti, dopo quello della scorsa settimana tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durante il quale è stato concordato un "meccanismo di consultazione" regolare. La notizia è stata riportata da una fonte diplomatica all'AFP.

Nel frattempo, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato una breve risoluzione proposta dagli Stati Uniti che chiede la "rapida fine della guerra". Tuttavia, il documento non menziona la Russia come aggressore né fa riferimento alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, aspetti che erano stati precedentemente sanciti in Assemblea generale.

Sul fronte del conflitto, un attacco russo contro Kramatorsk, nella regione ucraina di Donetsk, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 14, tra cui quattro bambini. La polizia ucraina ha riferito che "è in corso un'operazione di salvataggio".