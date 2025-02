Tragedia a Montepiano: un giovane uccide la madre e dà fuoco all'abitazione

PRATO - Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, un grave episodio di violenza ha scosso la provincia di Prato, in Toscana. Un giovane di 22 anni ha assassinato la madre con almeno tre coltellate prima di appiccare un incendio nella loro abitazione a Montepiano, frazione del comune di Vernio. L'orribile scoperta è avvenuta intorno alle 4 del mattino.

I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti prontamente per domare le fiamme che avevano avvolto una villetta situata nella zona del Lago Fiorenzo. Nonostante gli sforzi, all'interno dell'abitazione è stato trovato il corpo senza vita della donna, la quale viveva con il figlio. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini, orientandosi sulla pista dell'omicidio.

Da quanto emerso, il giovane, che sarebbe sordomuto, avrebbe agito da solo, infliggendo le coltellate alla madre in un gesto di estrema violenza. Gli investigatori, coordinati dal procuratore di Prato, Luca Tescaroli, e dal pubblico ministero di turno, Laura Canovai, stanno cercando di chiarire il movente dietro a questo tragico delitto. Non è ancora chiaro se l'incendio che ha seguito l'omicidio sia stato appiccato intenzionalmente dal ragazzo.

Attualmente, i carabinieri della scientifica stanno eseguendo accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica degli eventi e per capire le circostanze che hanno portato a questa drammatica fine di una relazione familiare. I residenti della zona sono scossi da quanto accaduto, e la comunità è in attesa di ulteriori sviluppi su un caso che ha scatenato interrogativi e preoccupazione.

Le autorità continueranno a lavorare per fare chiarezza su questa triste vicenda, mentre la comunità di Montepiano si unisce nel lutto per la tragica perdita di una vita e il dramma che ha colpito una famiglia.