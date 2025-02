Donna colpita con dieci martellate in testa dal suo ex: ricoverata in gravi condizioni a Roncoferraro

MANTOVA - Una terribile aggressione si è verificata a Roncoferraro, in provincia di Mantova, dove una donna di 38 anni, originaria del Marocco, è stata brutalmente colpita con dieci martellate alla testa dal suo ex compagno. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni, con lesioni alla testa, dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Al momento, la sua vita è ancora in pericolo.

L'aggressione è avvenuta lunedì, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Dopo essere stata colpita, la donna è riuscita a chiedere aiuto a un corriere di passaggio che, notando la scena, ha immediatamente allertato i soccorsi. Grazie all'intervento tempestivo, l'ambulanza è riuscita a trasportarla in ospedale, dove è stata sedata e sottoposta a un delicato intervento neurologico.

La ricostruzione dell'episodio

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, un 40enne connazionale della vittima, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Dopo l'aggressione, i militari hanno raggiunto la donna in ospedale, dove lei stessa ha raccontato di essere stata colpita dal suo ex compagno. Le indagini sono proseguite con un sopralluogo nella casa della vittima, dove sono stati raccolti elementi cruciali grazie alle telecamere di sorveglianza e ai sistemi di lettura targhe presenti nella zona. Alcuni testimoni hanno inoltre confermato di aver visto l'aggressore allontanarsi dall'abitazione poco dopo l'episodio.

L'uomo aveva già precedenti per maltrattamenti e lesioni personali. Nei giorni precedenti all'aggressione, la donna lo aveva denunciato per stalking, poiché l'ex compagno aveva tentato ripetutamente di entrare nella sua abitazione. Per proteggersi, la donna aveva installato una telecamera esterna alla sua casa, ma l'uomo aveva cercato di distruggerla, probabilmente consapevole della sorveglianza.

Una storia di violenza domestica e paura

Questa aggressione rappresenta un altro tragico episodio di violenza domestica, in cui una donna si trova a fronteggiare un ex compagno violento e ossessionato. La vittima vive nel Mantovano da tempo con i suoi due figli, di 11 e 9 anni, che ora dovranno affrontare il trauma di un evento così devastante. Il timore per la loro sicurezza e il terrore causato dall'uomo, che aveva già minacciato e perseguitato la donna, hanno fatto sì che lei prendesse provvedimenti per proteggersi, ma purtroppo non sono bastati a evitare il drammatico epilogo.

Il caso evidenzia ancora una volta la necessità di un'attenzione maggiore alla violenza domestica e alle misure di protezione per le vittime di stalking. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nel portare avanti le indagini per fare luce su tutti gli aspetti di questa terribile aggressione.