Scontro acceso sulla tregua a Gaza: Netanyahu lancia ultimatum a Hamas

La situazione a Gaza si fa sempre più tesa. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un ultimatum ad Hamas, intimando che gli ostaggi detenuti nel territorio palestinese vengano rilasciati entro sabato a mezzogiorno, altrimenti il conflitto riprenderà con una "guerra totale". Netanyahu ha anche ordinato alle forze armate israeliane di prepararsi a radunare le forze intorno alla Striscia di Gaza, intensificando così il clima di crisi.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito la stessa posizione con toni minacciosi, avvertendo Hamas di affrontare "l'inferno" se non rispetterà l'ultimatum. La tensione è palpabile, con il governo statunitense che continua a fare pressioni sul gruppo militante palestinese per la liberazione degli ostaggi.

Nel frattempo, un altro fronte diplomatico si è aperto con la visita del re di Giordania, Abdullah II, alla Casa Bianca, dove ha espresso il suo fermo rifiuto riguardo allo sfollamento della popolazione di Gaza, un tema caldo nelle trattative internazionali. La posizione giordana si è rivelata fondamentale, con il sovrano che ha sottolineato l'importanza di proteggere i diritti dei palestinesi e di evitare un ulteriore esodo dalla Striscia.

La posizione dell'Egitto e le minacce di Trump

Il governo egiziano ha annunciato di voler presentare una "visione" per la ricostruzione di Gaza, sottolineando che non prevede lo sfollamento dei palestinesi, una mossa che ha suscitato grande attenzione sul piano internazionale. L'Egitto si propone come mediatore, cercando di equilibrare la necessità di una soluzione a lungo termine con il rispetto dei diritti umani dei palestinesi.

Da parte sua, Trump ha minacciato di sospendere gli aiuti a Gaza, in un tentativo di spingere Hamas a cedere e a liberare gli ostaggi, senza però entrare nel dettaglio delle conseguenze concrete che questo potrebbe comportare per la popolazione della Striscia.

Un conflitto che coinvolge il mondo intero

La crisi a Gaza continua ad avere ripercussioni internazionali. Le azioni di Hamas, i rilanci di Netanyahu e le pressioni degli Stati Uniti sono solo alcuni degli elementi che rendono questa guerra un conflitto che va ben oltre i confini della Striscia. Con il futuro di milioni di persone in bilico, l'internazionale diplomatica si sta facendo sempre più aspra, con rischi di escalation anche su altri fronti geopolitici.