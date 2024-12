Salerno, la mostra 'Universi Possibili, carte, documenti e pagine sparse' presso l'Archivio di Stato

SALERNO - L’Archivio di Stato di Salerno ha il piacere di presentare, venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 19.00, la mostra collettiva dal titolo "Universi Possibili, carte, documenti e pagine sparse", a cura di Sandro Bongiani. La mostra è organizzata dalla Collezione Bongiani Art Museum di Salerno è costituita dalle opere di 43 artisti italiani e stranieri appositamente invitati a questo importante evento collettivo. - L’Archivio di Stato di Salerno ha il piacere di presentare, venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 19.00, la mostra collettiva dal titolo "Universi Possibili, carte, documenti e pagine sparse", a cura di Sandro Bongiani. La mostra è organizzata dalla Collezione Bongiani Art Museum di Salerno è costituita dalle opere di 43 artisti italiani e stranieri appositamente invitati a questo importante evento collettivo.





Dopo la mostra "Carte, cartapecore, scartoffie e pinzillacchere" del 2017 presentata all’Archivio di Stato di Salerno con l’esposizione di antiche pergamene, scritture e documenti originali in un insolito viaggio dentro il passato e il ventre dell’Archivio, a distanza di 7 anni viene presentato nel Salone dell’Archivio di Stato di Salerno un secondo evento dal titolo: "Universi Possibili, carte, documenti e pagine sparse" a cura di Sandro Bongiani che comprende l’utilizzo di undici documenti già presentati nella precedente mostra per essere ora utilizzati come base di lavoro da 43 importanti artisti italiani e stranieri, diversi per età e linguaggio espressivo, invitati a intervenire, ognuno con il proprio vissuto e visione poetica a realizzare l’opera "unica" per questo evento collettivo a Salerno.





Gli artisti invitati: Alessandra Angelini, Francesco Aprile, Antonio Baglivo, John M. Bennett, Raffaele Boemio, Andrea Bonanno, Sandro Bongiani, Anna Boschi, Ryosuke Cohen, Carmela Corsitto, Rosa Cuccurullo, Nicolò D’Alessandro, Marcello Diotallevi, Pablo Echaurren, Cinzia Farina, Luc Fierens, Giovanni Fontana, Marco Giovenale, Coco Gordon, Paolo Gubinelli, Carlo Iacomucci, Ugo la Pietra, Giovanni Leto, Pietro Lista, Oronzo Liuzzi, Maya Lopez, Serse Luigetti, Ruggero Maggi, Mauro Magni, Elena Marini, Gabi Minedi, Giorgio Moio, Mauro Molinari, Franco Panella, Filippo Panseca, Enzo Patti, Lamberto Pignotti, RCBz, Gian Paolo Roffi, Paolo Scirpa, Ernesto Terlizzi, Reid Wood, Rolando Zucchini.





"Universi possibili" vuole ribadire prima di tutto il valore primario del documento storico cartaceo come "materiale essenziale da costruzione" dell’opera nella sua qualità storica e espressiva. Il progetto è stato pensato espressamente come una sorta viaggio a ritroso nel passato, per poi connettersi anche con il presente, integrandosi e vivendo in un corpo e una voce unica. Quello che ne viene fuori dalle opere presentate è la sorprendente capacità degli artisti contemporanei a relazionarsi e dialogare con il passato in un procedere assorto e struggente aggiungendo alla storia il presente e prospettando attraverso la visione un unicum collettivo di "nuovi mondi possibili" di rappresentazione poetica.





Una contaminazione del tutto originale di un fare in cui la condivisione e la sintesi diventano presupposto essenziale di sedimentazione e dialogo tra momenti temporali diversi tramutati eccezionalmente in opera creativa. In questa nuova dimensione, tra memoria e invenzione, l’opera creata si anima di nuove suggestioni con significativi interventi grafici e pittorici alla scoperta delle possibili e diverse declinazioni del "documento storico" rinnovato opportunamente da parte degli artisti, ora, i segni del passato e le riflessioni dell’artista si integrano e ci appaiono in forma unitaria di trame e nuovi significati che vanno un po’ oltre il presente e il visibile.





In contemporanea al progetto "Universi possibili" presente nel Salone dell’Archivio di Stato sono visibili nella cappella di San Ludovico adiacente all’Archivio, anche le opere dell’artista Fluxus americana Coco Gordon, con una quindicina di libri tagliati, una serie di opere in metallo in forma di libri-prigione di Giovanni Bonanno creati espressamente per lo spazio della Cappella e le pagine sparse dell’artista Franco Panella a cercare in qualche modo un connubio con il luogo e soprattutto con la memoria di questo importante spazio storico che Umberto Eco definiva come "deposito della memoria" e della vita degli uomini.





"Universi Possibili, Carte Documenti e Pagine Sparse"

a cura di Sandro Bongiani

Archivio di Stato di Salerno - Ministero della cultura

Piazza Abate Conforti, 7

84121 Salerno

Presentazione dell’evento con Salvatore Amato, Gabriella Taddeo e Sandro Bongiani

Vernissage il 13 dicembre 2024 alle ore 19:00

13 dicembre 2024 – 12 gennaio 2025