Incidente sul lavoro alle Acciaierie d'Italia di Taranto: operaio colpito da una scarica elettrica

TARANTO – Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi nello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (ex Ilva) di Taranto. Un dipendente di una ditta dell'appalto è rimasto ferito a seguito di una forte scarica elettrica mentre operava nella sala motori del Treno Nastri 2.

Dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato colpito al braccio durante l’intervento. Immediato l’intervento dei colleghi, che hanno allertato i soccorsi. Il lavoratore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è attualmente ricoverato sotto osservazione.

Condizioni del lavoratore

Fonti della Uilm (Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici) di Taranto rassicurano che il dipendente è "lucido e cosciente", ma restano sotto monitoraggio eventuali complicazioni legate alla scarica elettrica subita.

Indagini in corso

Gli enti ispettivi competenti stanno effettuando i rilievi necessari per accertare le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Non sono ancora emerse informazioni definitive sulle condizioni operative presenti al momento dell’accaduto.